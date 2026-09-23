Según asegura Sport Bild, el centrocampista figura entre los candidatos de Jürgen Klopp para el próximo parón de selecciones de noviembre. La condición para una primera convocatoria con el equipo de la DFB sería que Aseko recupere plenamente la forma.

El jugador de 20 años, que se incorporó al Eintracht Frankfurt en verano, se había perdido el inicio de temporada por molestias en la rodilla y, según se comenta, también acusaba una falta de forma. En las dos primeras jornadas de la nueva temporada de la Bundesliga, Aseko se quedó inicialmente los 90 minutos en el banquillo en ambas, mientras el conjunto de Hesse solo sumó un punto. Pero en la 3.ª y 4.ª jornada, el técnico del SGE, Adi Hütter, lo puso de inmediato en el once inicial, aunque sustituyó pronto al joven en ambas ocasiones.

Aseko se había convertido la pasada temporada en uno de los jugadores revelación de la 2. Bundesliga en el Hannover 96, donde estaba cedido, antes de que el club de Baja Sajonia ejecutara su opción de compra y lo fichara en propiedad por apenas un millón de euros. Mientras tanto, el Bayern hizo uso de su opción de recompra por valor de 2,5 millones de euros, porque el jugador de 20 años debía regresar como opción de plantilla para el centro del campo tras las salidas de Raphael Guerreiro y Leon Goretzka, o bien ser traspasado por una suma considerablemente mayor.

Noel Aseko: ¿Cuánto dinero pagó el Eintracht Frankfurt al Bayern de Múnich?

Al final fue la segunda opción. Según kicker, el Eintracht pagó hasta 13 millones de euros a Múnich. El diario Bild reveló después que el Hannover se aseguró un porcentaje de una futura venta por valor de 950.000 euros.

En su presentación en Frankfurt, Aseko reveló, sin embargo, que Vincent Kompany le había dejado claro qué papel veía para él en el Bayern. Y eso no fue precisamente bien recibido. "Fue sincero conmigo, yo también fui sincero con él y por eso surgió lo del Eintracht", dijo Aseko, que se describió a sí mismo como "tipo N'Golo Kanté".

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¿Qué hace Noel Aseko en este parón de selecciones?

Durante este larguísimo parón de selecciones, Aseko está concentrado con la selección alemana sub-21, que lucha por la clasificación para la Eurocopa de 2027. En el pasado, ya disputó cinco partidos con el combinado dirigido por Antonio Di Salvo.

Mientras tanto, Klopp convocó a 44 jugadores para su primera concentración, a los que dividió en dos plantillas. En total, citó a once debutantes. En noviembre, posiblemente con Aseko en la lista, al equipo de la DFB le esperan los partidos de vuelta ante Serbia y Países Bajos para cerrar la fase de grupos de la Nations League.