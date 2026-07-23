Según el Ruhr Nachrichten, el portero de 24 años dejará el Dortmund en este mercado.

Según el artículo, Ramaj quiere marcharse cuanto antes de Dortmund para fichar por otro club, y el BVB ha decidido venderlo.

La temporada pasada estuvo cedido en el 1. FC Heidenheim: el equipo descendió de la Bundesliga tras quedar 17.º, pero él mostró actuaciones sólidas.

Sin embargo, no tiene opciones de entrar en el once inicial del BVB, pues Gregor Kobel es el indiscutible número uno. Ramaj solo tendría opciones si se vendiera al suizo, aunque por ahora no parece probable.

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Ramaj ni siquiera fue convocado para el amistoso del BVB.

En el último amistoso contra el Rot-Weiß Oberhausen de la Liga Regional (3-1), Ramaj no entró en la convocatoria pese a la ausencia del suizo. El segundo portero, Alexander Meyer, jugó la primera parte y Patrick Drewes la segunda.

El club no quiso arriesgarse a una lesión que frustrara su traspaso.

El portero de 24 años ya avisó la temporada pasada que no aceptaría un papel de suplente en Dortmund. «Tengo que jugar. Por eso lo tengo claro: no me sentaré en el banquillo en Dortmund», declaró antes de marchar al Heidenheim.

Para el BVB resulta problemático que, por ahora, ningún club muestre interés en el portero. Según Ruhr Nachrichten, el Borussia no ha recibido ofertas por Ramaj, cuyo contrato en Dortmund vence en 2029.