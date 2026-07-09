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A pesar de su extraña lesión, Henderson mantiene su liderazgo en el Mundial

Noruega vs Inglaterra
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J. Henderson
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Un mensaje a las estrellas de Inglaterra antes del partido contra Noruega

El veterano inglés Jordan Henderson se operó tras lesionarse el tobillo al caer de una valla publicitaria mientras celebraba la victoria 3-2 sobre México.

El centrocampista sufrió una extraña lesión al saltar unos carteles publicitarios y caer de forma desequilibrada sobre su muñeca tras celebrar con la afición la victoria 3-2 sobre México en el Estadio Azteca. Necesitó oxígeno mientras el equipo médico lo trasladaba en camilla al hospital de la capital.

Este miércoles se sometió a una cirugía en la muñeca fracturada.

El jugador, de 36 años, publicó en Instagram: «¡La operación ha terminado! Preparémonos para el gran partido del sábado. Gracias al personal del Instituto de Cirugía Ortopédica de Kansas City y a los cirujanos Dr. Kenneth B. Onro, Dr. Mark J. Winston y Dr. Kirk McLog».

Marcus Rashford, Morgan Rogers, Jude Bellingham y Declan Rice fueron algunos de los compañeros que le mostraron su apoyo con emojis de corazón.

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Su club, el Brentford, también le deseó una pronta recuperación.

El centrocampista viajó a Kansas City para apoyar al equipo antes de los cuartos de final contra Noruega, un impulso anímico clave dada su popularidad entre sus compañeros.



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