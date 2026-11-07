La selección de Arabia Saudí, dirigida por el entrenador griego Georgios Donis, decidió convocar a uno de sus jugadores a su concentración en la capital catarí, Doha, pese a que lo había descartado anteriormente por lesión.

Donis anunció el pasado miércoles la lista definitiva de la selección saudí que disputa el actual parón internacional, integrada por 30 jugadores, entre los que no figuraban los futbolistas que arrastraban lesiones.

Sin embargo, la selección saudí anunció este sábado, a través de su cuenta oficial en la red social X, la convocatoria de Hammam Al Hammami, extremo del Al Shabab, para incorporarse a la concentración que se celebrará en Doha, a pesar de que continúa lesionado.

Arabia Saudí llevará a cabo su concentración en Doha entre el 9 y el 17 de noviembre, periodo durante el cual disputará dos partidos amistosos, ante Corea del Sur y Uzbekistán, los días 13 y 17, respectivamente.

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La selección saudí señaló en su comunicado que Hammam Al Hammami completó su programa de recuperación, que se prolongó durante 3 semanas, en el centro Aspetar de la capital catarí, Doha.

El comunicado aclaró que, en coordinación con el club Al Shabab, se acordó que Al Hammami se incorpore a la concentración de la selección saudí en Catar para completar la última fase de su programa de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico.

Hammam Al Hammami se había lesionado durante su participación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", torneo que Arabia Saudí conquistó tras vencer a su homóloga de Emiratos por dos goles a cero en la final.

Cabe recordar que Al Hammami ofreció un nivel destacado durante el torneo del Golfo, marcó un gol en la final ante Emiratos y fue elegido mejor jugador.