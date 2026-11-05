Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más controvertidos del mundo. Desde sus inicios con el Manchester United, pasando por el Real Madrid y la Juventus, hasta su regreso al conjunto de Old Trafford, las opiniones sobre él se han dividido profundamente. Mientras sus admiradores lo ven como una leyenda excepcional, otros lo critican por algunas de sus actitudes y por su preocupación por su imagen y su marca comercial.

Ronaldo anunció este jueves su retirada del fútbol internacional con la selección de Portugal, a los 41 años, semanas después de abandonar la concentración del equipo tras una disputa con el entrenador Jorge Jesus.

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Detrás de la imagen controvertida, la estrella portuguesa cuenta con un largo historial de obras benéficas y gestos humanitarios que no reciben la misma atención, según el diario "The Sun" británico.

«El Don» ha ejercido como embajador de grandes organizaciones humanitarias, como Unicef y World Vision, y ya habló de los niños enfermos de leucemia durante la recepción de su Balón de Oro en 2014, además de dirigir un mensaje de apoyo a los niños de Siria en 2016.

Durante la pandemia de coronavirus en 2020, Ronaldo y su agente Jorge Mendes donaron un millón de libras esterlinas a hospitales de Portugal, una ayuda que incluyó respiradores, camas y material médico. También aceptó renunciar a cuatro meses de salario con la Juventus, con un coste personal de unos 3,8 millones de libras esterlinas, y propuso a sus compañeros de selección donar la mitad del premio por la clasificación a la Eurocopa 2020 para hacer frente a la crisis.

Entre los gestos más llamativos destaca que Ronaldo no se hace tatuajes en el cuerpo, porque dona sangre con regularidad y anima a otros a hacerlo, además de haber donado médula ósea para ayudar al hijo de su excompañero Carlos Martins.

Ronaldo vendió la Bota de Oro europea que ganó en 2011 por 1,2 millones de libras esterlinas, con el fin de destinar lo recaudado a la construcción de escuelas en Gaza, y también vendió una réplica de su Balón de Oro de 2013 por 530.000 libras esterlinas en favor de la fundación «Make a Wish». Asimismo, donó unas 120.000 libras esterlinas a un centro especializado en el tratamiento del cáncer en Portugal, en el que previamente su madre, Dolores, había recibido tratamiento contra el cáncer de mama.

Ayudas por todo el mundo

Su ayuda se extendió a distintas regiones, pues se le atribuye la donación de cinco millones de libras esterlinas al fondo de socorro para el terremoto de Nepal en 2015. También contribuyó al envío de ayuda a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria, y a la financiación de camiones de socorro para los afectados por las inundaciones de España en 2024.

Ronaldo también se preocupó por ayudar a niños enfermos, ya que se hizo cargo del tratamiento de menores con cáncer y pagó el coste de intervenciones quirúrgicas, además de invitar a un niño libanés huérfano a visitar el Real Madrid tras la muerte de sus padres. Fundó la fundación «CR7» para apoyar la educación y la salud de los jóvenes, y respaldó al exjugador Fernando Ricksen, aquejado de una enfermedad neurológica, invitándolo a presenciar uno de los partidos.

En el plano personal, ayudó a su hermano mayor a superar la adicción, y también se hizo famoso por ofrecer regalos de lujo a sus compañeros y por dejar generosas propinas a los trabajadores de los hoteles, según el diario inglés.

A pesar de la polémica que rodea su figura, estos gestos revelan un lado humano en la vida de Ronaldo, lejos de los focos y de los terrenos de juego, y demuestran que su trayectoria no se limitó a los logros y los récords.