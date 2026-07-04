A pesar de su brillante actuación, Wahbi alerta antes del partido contra Canadá

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, se mostró cauteloso pero confiado de cara al partido contra Canadá y subrayó que todo lo logrado Lo logrado por los «Leones del Atlas» en el Mundial 2026 no servirá de nada si no rinden al nivel exigido en los octavos de final, que calificó como el partido más difícil del torneo para la selección.

En la víspera del encuentro, Wahbi reconoció que el rival ha evolucionado mucho en los últimos años y advirtió que lo único que cuenta es lo que ocurra sobre el césped.

«Respetamos mucho a Canadá; es un rival peligroso con gran calidad. Lo que nos hará ganar es lo que demostremos mañana, no lo que hicimos antes», afirmó.

Wahbi ignoró las declaraciones del técnico canadiense sobre la superioridad física y se centró en preparar a sus jugadores para el partido.

Y añadió: «Cada uno tiene derecho a expresar su opinión, y yo respeto todas las opiniones, pero mi atención se centra únicamente en el trabajo que nos espera».

Sobre el estado físico, tranquilizó a la afición sobre el defensa Shadi Riad, lesionado en el último partido, y afirmó que no hay preocupación.

Explicó: «Shadi Riad sufrió un hematoma en la rodilla en el último partido, pero la lesión no es grave. Hoy ha entrenado con nosotros y evaluaremos su estado, pero quien juegue estará al 100 %».

Insistió en mantener la concentración tras la clasificación a octavos y en transmitir este mensaje a su plantilla.

Y añadió: «Les he dicho a los jugadores que el partido contra Canadá es el más importante del Mundial para nosotros, y quizá sea uno de los más importantes de mi carrera como entrenador; además, será el más difícil».

El técnico elogió el nivel de Canadá, muy superior al mostrado en el Mundial 2022.

«Me ha impresionado su organización, energía e identidad clara. Saben qué hacer con y sin balón, incluso en los saques de banda. Es un equipo muy bien trabajado».

Sobre los 120 minutos ante Holanda, descartó que el cansancio físico influya frente a Canadá.

Añadió: «En este tipo de torneos, la recuperación mental es más importante que la física. Un jugador fuerte mentalmente supera el cansancio, y nuestras estadísticas muestran que corremos más y más rápido tras cada partido».

Sobre las críticas a jugadores como Ibrahim Díaz, recordó que las expectativas son altas con los futbolistas de élite.

Y añadió: «Es normal que se espere más de uno de nuestros mejores jugadores, pero está haciendo un trabajo muy importante y estoy seguro de que seguirá mejorando en el torneo».

Wahbi también explicó que su filosofía se basa en dar a los jugadores mucha libertad dentro del campo, aprovechando sus habilidades técnicas.

«Intentamos generar un caos organizado con muchos movimientos, acorde a la calidad técnica y la capacidad atlética del jugador marroquí».

Finalmente, destacó que la solidez defensiva no es solo mérito de la zaga, sino del esfuerzo colectivo.

Y concluyó: «Defendemos bien porque todo el grupo trabaja con un mismo espíritu, no concedemos muchas oportunidades a los rivales y eso nos da confianza para enfrentar a Canadá».