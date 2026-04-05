A pesar de que el triunfo se le escapa... Tony aviva la lucha por el título de la Liga Roshen con un mensaje decisivo

A pesar de que el Al-Nasr se ha alejado en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen de Profesionales, el delantero inglés del Al-Ahli de Yeda, Ivan Toney, se niega a tirar la toalla a siete jornadas del final.

Tony marcó un gol en la cómoda victoria del Al-Ahli sobre el Damac, ayer sábado, por 3-0, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales.

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Tony declaró en el programa «Acción con Walid»: «La liga aún no ha terminado, creemos en nuestras posibilidades de competir por el título hasta el final».

Y añadió: «Afrontaremos todos los próximos partidos con la misma fuerza y entusiasmo, esperamos que los rivales tropiecen e intentaremos hacer felices a los aficionados».

Y concluyó diciendo: «También tenemos la capacidad de competir por el título de la Liga de Campeones de Asia, ya que la fase actual es la más difícil».