A pesar de que el FC Dordrecht está en la zona media de la tabla, Kuijt renueva su contrato por varias temporadas

Dirk Kuijt seguirá como entrenador del FC Dordrecht, según confirmó este miércoles el Algemeen Dagblad. El exdelantero firmó un contrato que lo vincula al equipo hasta mediados de 2028. Su anterior acuerdo estaba a punto de expirar.

«Estoy muy contento con la renovación. Desde el primer momento he sentido mucha confianza y apoyo aquí», celebró Kuijt en la web del club.

El director general, Hans de Zeeuw, celebra la firma: «Llevábamos tiempo trabajándolo y ya hemos rubricado el acuerdo. Estamos muy satisfechos con su forma de trabajar y la energía que aporta cada día al club».

De Zeeuw añade: «Tenemos plena confianza en que viviremos grandes momentos juntos en las próximas temporadas. Su visión coincide con las ambiciones del club».

El objetivo del club es alcanzar los play-offs de ascenso, meta que el equipo rozó en la tercera fase al quedarse a un gol del título.

Llegó al banquillo en verano procedente de Feyenoord, Liverpool y la selección holandesa, reemplazando a Melvin Boel, quien partió al Go Ahead Eagles.

Con anterioridad, el técnico de 46 años trabajó en la cantera del Feyenoord y sonó para dirigir al primer equipo en De Kuip, aunque finalmente no se concretó.

Después dirigió al ADO Den Haag por breve tiempo y, tras una etapa en el Beerschot belga, llegó a Dordrecht la pasada temporada.