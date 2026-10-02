Las repercusiones del histórico fallo que condenó al Manchester City no fueron solo económicas, sino que se extendieron hasta golpear un sueño que acariciaba el fútbol inglés desde hacía años, cerrando definitivamente la puerta a que Pep Guardiola dirigiera a la selección de Inglaterra.

El célebre periodista español Guillem Balagué, autor cercano a Guardiola y escritor de su biografía «Pep Guardiola: otra manera de ganar», reveló que el reciente escándalo financiero ha terminado para siempre con la idea de que el legendario entrenador asuma el cargo de seleccionador de Inglaterra.

Balagué aseguró que el puesto resultaba enormemente tentador para Guardiola, y que ya existía un acuerdo verbal cerrado en 2024 para asumir la tarea, antes de que el entrenador diera marcha atrás en el último momento y decidiera quedarse en el Manchester City y renovar su contrato, lo que llevó a la Federación Inglesa a inclinarse por Thomas Tuchel como plan alternativo.

Balagué dijo, en unas declaraciones incendiarias a la emisora talkSPORT: «¿Sabías que Pep Guardiola hizo esperar a la Federación Inglesa de Fútbol durante dos meses para saber si quería asumir el cargo de seleccionador de Inglaterra? En lugar de eso, se quedó en el Manchester City, renovó su contrato y luego acudieron a Tuchel. En mi opinión, Guardiola siempre fue un candidato tras la salida de Tuchel».

Y añadió: «En este momento, no creo que la Federación Inglesa de Fútbol quiera nombrar a alguien que genere división en el mundo —o al menos en Inglaterra— como lo hará Pep Guardiola de ahora en adelante. No cabe duda de que así será, al margen de las consecuencias de la investigación y de los casos».

El periodista español continuó: «Porque quizás siente que hay muchos a quienes les importa su legado, pero desde su punto de vista era un trabajo muy bueno».

Y aunque no existe ninguna prueba de que Guardiola tuviera conocimiento de las más de 100 acusaciones por las que fue condenado el Manchester City durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018, su declaración de apoyo total al club, que insiste en su inocencia y ha presentado un recurso formal contra el fallo, lo situó en la línea de fuego de la afición.

Guardiola había escrito en un emotivo mensaje a la afición del City en las redes sociales: «Quiero que cada aficionado del Manchester City en el mundo sepa que estoy aquí, más que nunca. Siempre he apoyado y siempre apoyaré a mi club, a su propietario, a su presidente, a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo y a vosotros, nuestra afición especial. Dejad que os asegure: superaremos juntos esta adversidad. Os quiero a todos».

Balagué considera que esta lealtad absoluta, en un momento en el que el City afronta acusaciones de haber utilizado contratos ficticios para inflar sus ingresos en más de 900 millones de libras esterlinas, ha creado una profunda grieta entre Guardiola y la opinión pública futbolística en Inglaterra, una grieta que quizás haya terminado para siempre con su sueño de trabajar en la sede de St. George's Park, al margen del resultado del recurso.







