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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

A pesar de los seis goles, el portero del Al-Shabab: no estoy satisfecho con el partido ante el Al-Ahli

M. Diaw
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
1ª División
Senegal
Arabia Saudita

Los Leones lograron una victoria histórica

El senegalés Mory Diaw, guardameta del Al Shabab, expresó su insatisfacción con el miniclásico ante su eterno rival, el Al Ahli, en la Roshn Saudi League, pese a la amplia victoria lograda por "los Leones".

El Al Shabab venció al Al Ahli por 6-1, en el partido que los enfrentó la tarde del viernes, en el estadio SHJ Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Diaw declaró al diario saudí "Asharq Al Awsat" tras el encuentro: "Trabajamos duro para lograr la victoria en cada partido, y buscaremos ganar en nuestro próximo compromiso, el que precede al parón".

El Al Shabab visitará al Al Abha el próximo jueves, en la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

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El guardameta senegalés añadió: "No estoy satisfecho al 100% con el partido, porque encajamos un gol, pero lo más importante al final es conseguir los tres puntos".

Firas Al Buraikan marcó el único gol del Al Ahli en el minuto 40 del partido, después de recibir un centro raso que mandó al fondo de la portería de Mory Diaw.

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