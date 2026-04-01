A pesar de los rumores sobre su regreso, Salem Al-Dossari da una sorpresa a la afición del Al-Hilal antes del partido contra el Al-Taawoun

Salem Al-Dossari, estrella del Al-Hilal, ha dado una nueva sorpresa a la afición del equipo antes del partido contra el Al-Taawoun en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Hilal recibirá al Al-Taawoun el próximo sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

A 72 horas del partido, el diario saudí «Okaz» confirmó que Salem Al-Dossari no podrá participar en el encuentro, ya que aún no se ha recuperado por completo de la lesión de rodilla que sufrió anteriormente.

El periódico señaló que el Al-Hilal solo está preparando a «El Tornado» para el partido contra el Al-Sadd de Catar, el próximo 13 de abril, en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Riad, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

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Esto contradice lo publicado ayer martes por la prensa, que afirmaba que Salem Al-Dossari estaba a punto de participar en el partido contra el Al-Taawoun, tras recuperarse gradualmente de la lesión que sufrió recientemente.

Cabe recordar que Al-Dosari ha disputado 27 partidos con el Al-Hilal desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado 8 goles y ha dado 10 asistencias.