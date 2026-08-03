A pesar de los rumores de rebeldía, Álvarez sorprende al Atlético de Madrid

El futuro del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se considera una de las historias más destacadas del mercado de fichajes veraniego, desde que declaró su deseo de abandonar a los rojiblancos este verano para cumplir su sueño.

Diversos informes periodísticos han señalado en el último periodo que Álvarez desea incorporarse al Barcelona, que busca un ariete para compensar la salida del polaco Robert Lewandowski.

El diario "Marca" informó de que Álvarez ha retomado el contacto con el Atlético de Madrid para iniciar el programa de entrenamiento personal preparado específicamente para cada internacional.

Por lo tanto, Álvarez, que actualmente se encuentra de vacaciones, pasará los últimos días de su descanso cumpliendo con las pautas establecidas por el Atlético antes de regresar a los entrenamientos el día diez del presente mes e incorporarse al equipo.

El diario señaló que el Atlético de Madrid ha agotado su paciencia con las tácticas empleadas para convencer al delantero argentino de quedarse en el Camp Nou, lo que finalmente derivó en la presentación de una queja ante la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA); y después de que Miguel Ángel Gil declarara públicamente que no aceptaría ninguna oferta del Barcelona, la situación de Álvarez se ha vuelto sumamente complicada.

Álvarez se encuentra ante dos opciones: quedarse en el Atlético y afrontar la ira de su afición por lo que consideró una ofensa, o acudir a la dirección del club con una oferta del extranjero (tras su experiencia en el Manchester City, la Premier League ya no figura entre sus opciones preferidas; permanecer en LaLiga era su destino predilecto), una oferta que podría cambiar la postura del club, reacio a venderlo.

Algunas especulaciones apuntan a la posibilidad de que Álvarez lleve a cabo un acto de desafío que lo empuje a ausentarse de los entrenamientos, y este método de presión extremo no está del todo descartado, dados los consejos que el delantero ha recibido de sus agentes sobre la gestión de este riesgo.

No obstante, el hecho de que haya indicado que empezará a seguir las pautas de entrenamiento del Atlético de Madrid (pues entrena desde el lugar de sus vacaciones desde el sábado 1 de agosto) sugiere que su regreso se producirá con normalidad.

Quedará otra cuestión: cómo afectará a su rendimiento el fracaso de su traspaso al Barcelona, sobre todo cuando nadie en el Atlético de Madrid duda de que la conducta de Julián seguirá siendo impecable y profesional, como lo fue en su primer día en el equipo.

Y pese al deseo del Atlético de pasar página del conflicto y de que Julián siga vistiendo la camiseta rojiblanca del equipo, la incertidumbre seguirá rodeando el asunto, especialmente si llega al Wanda Metropolitano una oferta tentadora de la Premier League, lo que podría obligar al club a reconsiderar su decisión de retener a su estrella, mientras el delantero insiste en que el traspaso es lo mejor para su futuro.

Así pues, ante toda esta incertidumbre, lo único seguro es que la "Araña" ya está entrenando, aunque sea a distancia, bajo la supervisión del Atlético.