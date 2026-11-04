El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, concedió a su homólogo en el club del Al-Ittihad, el alemán Jens Wissing, un certificado de éxito con el equipo, a pesar de los resultados negativos que ha sufrido recientemente.

Donis anunció este miércoles la lista definitiva de la selección de Arabia Saudí que participará en la próxima concentración, para enfrentarse a las selecciones de Corea del Sur y Uzbekistán en sendos amistosos, los días 13 y 17 de noviembre, y que incluyó a 30 jugadores.

La lista contó con la presencia de cuatro jugadores del Al-Ittihad: el lateral izquierdo Fares Abidi, los centrocampistas Mukhtar Ali y Ahmed Al-Ghamdi, además del extremo derecho Marwan Al-Sahafi.

De este modo, aumenta el número de jugadores convocados a la selección de Arabia Saudí procedentes del Al-Ittihad respecto a lo que ocurría en la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27», durante los pasados meses de septiembre y octubre.

Donis convocó entonces a solo dos jugadores del Al-Ittihad, entre ellos Mukhtar Ali, además del defensa Hassan Kadesh, que se ausenta de la lista actual debido a la lesión que sufrió en el pasado parón.

Estas elecciones demuestran la calidad del rendimiento del Al-Ittihad, a pesar de caer en sus dos últimos partidos, ya que empató 1-1 con el Abha en la Liga Roshn saudí, antes de la dura derrota por 1-4 ante el Al-Ain emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Cabe recordar que el Al-Ittihad ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la Liga saudí con 24 puntos, cosechados a base de 7 victorias, 3 empates y una única derrota, que fue ante el Al-Hilal, líder de la clasificación con una ventaja de 6 puntos sobre él.

Por el contrario, el equipo saudí sufre a nivel asiático, donde ocupa el décimo puesto en la tabla de clasificación del grupo Oeste con tan solo 4 puntos, cosechados de una victoria y un empate, frente a dos derrotas.