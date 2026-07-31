A pesar de las tentaciones económicas, Haitham Hassan rechaza una oferta saudí

Informes españoles aseguraron que el egipcio Hisham Hassan, extremo del Real Oviedo, sigue indeciso sobre su traspaso a la Liga Profesional Saudí durante el actual mercado de fichajes de verano, pese a haber recibido una oferta económica cuantiosa.

Según el diario "La Nueva España", la oferta saudí es la más seria hasta el momento y satisface las aspiraciones económicas de la directiva del Real Oviedo, aunque el jugador todavía prefiere continuar su carrera en Europa y espera la llegada de ofertas de ligas más competitivas antes de tomar su decisión definitiva.

El diario explicó que Hassan regresó a los entrenamientos del Real Oviedo tras finalizar su participación en el Mundial 2026, y que mantuvo su postura de rechazo al traspaso a Arabia Saudí por el momento, a pesar de que la oferta incluye un contrato de larga duración y un salario muy superior al que podría percibir en España.

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Asimismo, aseguró que la venta del jugador representa una gran prioridad para la directiva del Oviedo, ya que el ingreso económico de la operación permitiría al club aumentar el tope salarial que fija la Liga española y, en consecuencia, cerrar nuevos fichajes antes del inicio de la temporada.

El diario añadió que el Oviedo planea aprovechar el importe de la venta de Hassan para financiar el fichaje del defensa argentino Kevin Lomónaco, uno de los principales objetivos del club este verano, si bien la conclusión de la operación sigue ligada a resolver el futuro del extremo francés.

El diario concluyó señalando que el brillo de Hassan en el Mundial, especialmente ante la selección de Argentina, elevó considerablemente su valor de mercado, aunque el club no espera obtener el importe de la cláusula de rescisión, cifrada en 12 millones de euros, mientras continúan las negociaciones y se aguarda la postura definitiva del jugador respecto a la oferta saudí.