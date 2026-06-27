A pesar de las protestas, aparecieron banderas de apoyo al colectivo LGBT en las gradas de Egipto e Irán

Durante el partido Egipto-Irán de la Copa del Mundo 2026 en el Lumen Field de Seattle, aparecieron banderas del orgullo LGBT pese a las objeciones de ambos equipos.

Antes del encuentro se generó polémica porque el comité organizador local insistió en realizar actividades de apoyo al colectivo LGBT fuera del partido.

Seattle, una de las ciudades estadounidenses que más celebra a la comunidad LGBT, programa en junio una de las mayores celebraciones del «Pride» del país.

Las federaciones de Egipto e Irán protestaron ante la FIFA, pidiendo prohibir estas celebraciones por contradecir sus valores religiosos y culturales.

Pese a ello, los organizadores de Seattle mantuvieron el acto, y un portavoz de la FIFA aclaró que el «Pride Match» es iniciativa local, no de la Federación.

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Las imágenes mostraron muestras aisladas de apoyo: algunos aficionados con banderas arcoíris y pancartas, sin que el comité organizador realizara ninguna celebración de la «Semana del Orgullo».

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El encuentro terminó 1-1 en la tercera jornada del Grupo 7, resultado que clasificó a Egipto como segundo y dejó a Irán tercero, a la espera de confirmarse su pase como uno de los mejores terceros.