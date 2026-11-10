¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

A pesar de las peticiones de salida, Posecki traza el plan del Al-Ahly antes del clásico

M. Pusic
Al Nasr FC
Al Ahli
1ª División
Países Bajos
Arabia Saudita

¿Logrará el técnico neerlandés guiar al Al-Raqi a la victoria sobre el Al-Nassr?

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, continuó trazando el plan de preparación para el esperado clásico ante su rival tradicional, el Al-Nassr, en la Roshn Saudi League, pese a las peticiones de su salida.

La afición del Al-Ahli había lanzado un «hashtag» titulado «La salida de Pusic es nuestra exigencia», para reclamar la destitución del entrenador neerlandés de su cargo, a raíz de los resultados negativos que arrastra el equipo desde el inicio de la presente temporada.

El diario saudí «Arriyadiyah» señaló que Pusic dirigirá los entrenamientos del Al-Ahli mañana miércoles con normalidad, tras concluir el descanso que concedió a los jugadores durante el actual parón internacional.

El periódico aclaró que «Al-Raqi» regresará a los entrenamientos sin 5 jugadores que se incorporaron a sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional, encabezados por la dupla saudí Firas Al-Buraikan y Ziyad Al-Johani, el francés Valentin Atangana, el turco Merih Demiral y el portugués Francisco Trincão.

Próximos partidos
AHL

AHL

1ª División

20 nov 2026

ALN

ALN

El Al-Ahli se prepara para enfrentar al Al-Nassr el próximo 20 de noviembre, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El partido será decisivo en la trayectoria de ambos equipos durante la presente temporada, sobre todo porque ambos necesitan con urgencia la victoria por objetivos distintos.

El Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 25 puntos, a dos puntos del líder Al-Hilal y por detrás, por diferencia de goles, del Al-Qadsiah, que ocupa el segundo lugar.

En cambio, el Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación con 21 puntos, cosechados en 7 victorias y 4 derrotas, lo que significa que una victoria ante el Al-Nassr lo acercaría a la cima.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google