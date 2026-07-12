A pesar de las ofertas de Arabia Saudí, la estrella del Barcelona se aferra a su sueño europeo

Varios medios aseguran que el joven centrocampista del Barcelona Marc Casado ha recibido ofertas en las últimas semanas, pero quiere seguir en Europa pese al interés de la liga saudí.

Según «Sport», las propuestas no superaban los 12 millones de euros y algunas solo compraban parte de sus derechos, lo que no convence al Barça.

El Borussia Dortmund llegó a valorar incluirlo en la operación de Karim Ademi, aunque la idea no cuajó.

Mientras, su agente, Jorge Mendes, explora alternativas en la Premier League y valora las propuestas de Arabia Saudí.

Lee también... Chaka lanza un mensaje contundente: «¡Si hubiéramos jugado 11 contra 11, la historia frente a Argentina habría sido diferente!».

Sport asegura que su prioridad no es el dinero, sino un club que confíe en él y le garantice minutos como titular.

El jugador prioriza la continuidad deportiva y prefiere agotar las opciones europeas antes de valorar otras ligas.

Hay dos propuestas de clubes saudíes, pero el jugador prefiere aguardar a las opciones europeas antes de dar su consentimiento.

Aunque su futuro aún no está claro, podría viajar con el Barcelona a la concentración en Inglaterra antes de tomar una decisión final.