Diversos informes periodísticos han hecho estallar una sorpresa de gran calibre en torno a la cercanía del Al-Ittihad de cerrar el fichaje del marfileño Franck Kessié, exmediocampista del Al-Ahli, en uno de los movimientos más destacados que podría encender el mercado de fichajes de la liga saudí, especialmente porque el jugador se prepara para incorporarse al rival directo de su antiguo club.

El periodista Mohammed Al-Bukairy reveló que la comisión de gestión del Al-Ittihad ya ha concluido los trámites para la contratación de Kessié, en un fichaje a coste cero, de manera que el jugador vestirá la camiseta del "Decano" durante una temporada, con opción preferente de renovar por una temporada adicional.

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Al-Bukairy aclaró que el importe del fichaje alcanzará los 10 millones de euros, con lo que Kessié quedará muy cerca de regresar a la Roshn League por la puerta del Al-Ittihad, después de haber abandonado el Al-Ahli tras finalizar su contrato durante el actual periodo de fichajes, sin continuar su trayectoria con el "Raqi".

El esperado fichaje llega pese a las informaciones que en los últimos tiempos vincularon al Al-Ahli con la contratación del egipcio Imam Ashour, mediocampista del Al-Ahly egipcio, en el marco del intento del "Raqi" de compensar la marcha de Kessié y reordenar sus opciones en el centro del campo.

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Kessié cuenta con una gran experiencia en la Roshn League, después de haber sido uno de los pilares más destacados del Al-Ahli durante los últimos años, y dejó una huella clara con el equipo antes de su marcha, además de contribuir a la conquista de varios títulos, lo que convierte su incorporación al Al-Ittihad en un refuerzo de peso para el centro del campo del "Decano" si llega a anunciarse de forma oficial.

En caso de completarse el fichaje y anunciarse, el traspaso de Kessié al Al-Ittihad será uno de los movimientos más apasionantes del mercado, sobre todo porque el jugador conoce bien el ambiente de la liga saudí, mientras que se encontrará ante un nuevo desafío con la camiseta de uno de los principales rivales de su antiguo club, a la espera del anuncio oficial del fichaje durante las próximas horas.