Diversos informes periodísticos han hecho estallar una sorpresa de gran calibre en torno a la cercanía del Al-Ittihad para cerrar el fichaje del marfileño Franck Kessié, exmediocampista del Al-Ahli, en uno de los movimientos más destacados que podrían encender el mercado de fichajes de la liga saudí, especialmente porque el jugador se prepara para incorporarse al rival directo de su antiguo club.

El periodista Mohammed Al-Bukairy reveló que la dirección de gestión del Al-Ittihad ya ha finalizado los trámites de la contratación de Kessié, en una operación a coste cero, de modo que el jugador vestirá la camiseta del "Decano" durante una temporada, con opción preferente de renovación por una temporada adicional.

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Al-Bukairy aclaró que el valor de la operación alcanzará los 10 millones de euros, con lo que Kessié queda muy cerca de regresar a la Roshn League por la puerta del Al-Ittihad, después de haber abandonado el Al-Ahli tras la finalización de su contrato durante el actual periodo de fichajes, sin continuar su trayectoria con el "Elegante".

La esperada operación llega pese a las informaciones que en las últimas fechas vincularon al Al-Ahli con la contratación del egipcio Imam Ashour, mediocampista del Al-Ahly egipcio, en el marco del intento del "Elegante" de compensar la salida de Kessié y reorganizar sus opciones en el centro del campo.

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Kessié cuenta con una gran experiencia en la Roshn League, después de haber sido uno de los pilares más destacados del Al-Ahli durante los últimos años, y dejó una huella evidente con el equipo antes de su marcha, además de contribuir a la conquista de varios títulos, lo que hace que su traspaso al Al-Ittihad sea un refuerzo de peso para el centro del campo del "Decano" en caso de que se anuncie oficialmente.

En caso de que la operación se concrete y se anuncie, el fichaje de Kessié por el Al-Ittihad será uno de los movimientos más llamativos del mercado, sobre todo porque el jugador conoce bien el ambiente de la liga saudí, mientras que se encontrará ante un nuevo desafío con la camiseta de uno de los más destacados rivales de su antiguo club, a la espera del anuncio oficial de la operación durante las próximas horas.