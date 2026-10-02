Se confirmó la ausencia de Mohamed Salah, capitán de la selección egipcia, en el partido amistoso de Egipto ante Sudáfrica, previsto para este domingo, pese a las declaraciones del entrenador Hossam Hassan sobre su regreso a la concentración.

La crisis comenzó después de que Hassan decidiera sustituir a Salah tras 60 minutos del partido contra Angola, disputado en el estadio de El Cairo dentro de la primera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Al día siguiente, Salah decidió abandonar la concentración en medio de informaciones sobre su enfado por la sustitución, así como por la tensión existente en la concentración tras las declaraciones de Hossam Hassan contra el portero lesionado Mohamed El Shenawy.

Sin embargo, la Federación Egipcia de Fútbol anunció que la ausencia de Salah en el partido ante Sudán del Sur, en la segunda jornada de las eliminatorias, se produjo de común acuerdo con el cuerpo técnico del equipo, debido a su falta de deseo de jugar sobre una superficie de "césped artificial".

Hassan afirmó en la rueda de prensa previa al partido contra Sudán del Sur que Salah regresaría a las filas de la selección para disputar el encuentro ante Sudáfrica.

Pero, según destacó el sitio 61 Saat, especializado en noticias del Trabzonspor, Salah abandonó Inglaterra, donde se encontraba con su familia para pasar unas breves vacaciones, y regresó a Turquía para incorporarse a la concentración de su equipo, lo que significa su ausencia en el amistoso de la selección ante Sudáfrica.

El sitio señaló que Salah acordó con el cuerpo técnico ausentarse del partido, para evitar su sobrecarga antes de la reanudación de los encuentros de la liga turca, donde el Trabzonspor se enfrentará al Samsunspor el próximo 10 de octubre.

Quizá contribuyeron las declaraciones de Hossam Hassan tras el partido contra Sudán del Sur a la no vuelta de Salah, ya que el entrenador insinuó su enfado por la actitud del jugador.