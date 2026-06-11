El portero marroquí Yassine Bounou, del Al-Hilal, ha vivido una temporada de altibajos. Fue elogiado y criticado por la afición y la prensa tras la pérdida de varios títulos que el equipo aspiraba a ganar.

El Al-Hilal solo ganó la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, falló en revalidar la Liga Roshen y quedó fuera de la Copa de Campeones de Asia, lo que enfureció a la afición.

Bono recibió críticas por algunos errores que costaron goles clave, aunque cargarle con toda la culpa no reflejaba lo ocurrido en el campo.

La defensa del Al-Hilal mostró inestabilidad durante toda la temporada, lo que complicó la labor del portero en varios partidos pese a sus buenas actuaciones en otros.

A pesar de la polémica, los números mostraron otra cara: fue clave para que el club lograra el récord de partidos sin recibir gol en la historia de la Liga Roshen de Profesionales.

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Según la Liga Roshen, el Al-Hilal dejó su portería a cero en 16 partidos la temporada pasada, 14 con Bono, superando el récord anterior de 15 encuentros.

Esta cifra refleja su gran influencia en el sistema del Al-Hilal, pues mantener la portería a cero no depende solo del portero, sino también de su capacidad para liderar la defensa y gestionar los momentos clave.

Entre las críticas y las cifras que le han hecho justicia, Bono demuestra que sigue siendo clave para el Al-Hilal y que su temporada no fue tan negativa como algunos la pintan, sino que añadió un nuevo logro a su trayectoria con «El Líder».