El Bayern de Múnich intensificó sus esfuerzos para fichar a JJ Gabriel, la promesa de la academia del Manchester United, al mantener nuevas conversaciones con los representantes del jugador, según un informe de la cadena «Sky Sport - Alemania».

Sin embargo, el histórico campeón de Alemania todavía no ha presentado una oferta concreta por el joven delantero. Así, el Bayern se mantiene en la carrera, sin dar el siguiente paso oficial.

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Las últimas conversaciones han profundizado el contacto entre ambas partes, pero no han desembocado en un acuerdo ni en un acercamiento claro hacia el traspaso a Múnich.

En cambio, la balanza del jugador se inclina actualmente hacia España, ya que el Real Madrid y el Barcelona encabezan la carrera y cuentan con las mejores opciones de hacerse con él. Ambos clubes persiguen a Gabriel con insistencia y pueden ofrecerle un proyecto deportivo que lo atraiga con mayor fuerza en este momento.

Un obstáculo económico

El valor total de la operación sigue siendo un gran obstáculo para todos los clubes interesados. Según «Sky», supera con creces la horquilla de los 10 a 15 millones de euros, alcanzando un nivel llamativo incluso para una promesa catalogada como excepcional. Por ello, a ningún club le basta con convencer al jugador en lo deportivo, sino que también debe estar dispuesto a realizar una gran inversión de cara al futuro, y es probable que esta combinación sea decisiva a la hora de determinar su destino.

¿Quién es JJ Gabriel?

Gabriel cumplió 16 años el pasado 6 de octubre y juega en la línea de ataque de la academia del Manchester United. Hasta ahora no ha disputado ningún partido oficial con el primer equipo, y su participación se ha limitado a un encuentro amistoso durante la pretemporada ante el Atlético de Madrid.

El pasado mes de septiembre, el jugador comunicó a su club su deseo de marcharse y solicitó oficialmente la rescisión de su contrato juvenil, que finaliza al término de la presente temporada, aunque el United no está legalmente obligado a aceptar la petición. Esto se produjo días después de que anotara un triplete, en su primera aparición en la Liga de Campeones juvenil ante el Sabah azerbaiyano.

Gabriel debía firmar un contrato de beca con el United al cumplir los 16 años, con la previsión de obtener un contrato profesional a los 17, pero ese paso se da ahora por descartado.

El pasado mes de septiembre, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, comentó el interés del club en el jugador en unas declaraciones al diario «Bild», al afirmar: «Conocemos al jugador porque es muy, muy talentoso. Un talento excepcional. Pero no puedo decir más que eso».



