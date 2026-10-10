A pesar de la victoria: Watkins protesta contra el árbitro del clásico del Al-Ittihad

El inglés Ollie Watkins, delantero del Al-Hilal, expresó su desacuerdo con el árbitro saudí Khalid Al-Turais, que dirigió el partido de clásico ante el Al-Ittihad en la Roshn League.

El Al-Hilal venció a su rival, el Al-Ittihad, por 3-2 en el encuentro que los enfrentó la noche del sábado en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Watkins declaró a los canales "Thmanyah" tras el final del partido: "Fue un partido de alto nivel, especialmente porque acabamos de regresar del parón internacional. Entrenamos durante muchos días, pero nada se compara con disputar un partido a plena potencia".

Y añadió: "Era un duelo por el liderato de la clasificación, y se puede ver lo importante que era para todos. Hay mucho ruido y celebraciones, pero lo más importante es que nos llevamos los tres puntos, y estoy muy contento".

Watkins marcó el segundo gol del Al-Hilal en el minuto 30 del partido, tras un error del defensa portugués Danilo Pereira, mientras que asistió en el primer y el tercer gol a los extremos, el brasileño Gabriel Martinelli y el neerlandés Crysencio Summerville.

Sobre la asistencia del primer gol, dijo: "Intentaba llegar a la línea de fondo y devolver el balón hacia atrás. No sabía que él (Martinelli) estaba ahí, simplemente pasé el balón a una zona que pensé que era la adecuada".

En cuanto al gol que marcó, explicó: "Rúben (Neves) siempre busca una oportunidad para enviar un centro, así que me adelanté a él (Danilo Pereira) porque noté que tardó demasiado en reaccionar, y lo castigué por el error que cometió".

Por otro lado, el delantero inglés consideró que marcó otro gol válido que fue anulado por tocar el balón con la mano antes de entrar en la portería al final de la primera parte.

Y concluyó: "Sinceramente, marqué otro gol, pero por desgracia fue anulado. Sé que fue una decisión difícil, y no voy a opinar sobre ella, pero sentí que era un gol válido".