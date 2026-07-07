A pesar de la triste despedida, la selección egipcia recibió una calurosa bienvenida tras el Mundial

La selección de Egipto recibió una calurosa bienvenida tras regresar del Mundial 2026, pese a su dramática eliminación.

El equipo cayó 2-3 ante Argentina en octavos de final tras haber liderado 2-0.

Jawhar Nabil, ministro de Juventud y Deportes, afirmó en el programa «Aquí está el Mundial 2026» de Al-Nahar: «La personalidad de la selección ha cambiado más de lo esperado».

«Esto se debe a unos jugadores luchadores, que se dejan la piel en el campo, y que poseen patriotismo, entusiasmo y un objetivo claro, además de un cuerpo técnico nacional que destaca por su respeto y profesionalidad, tanto en la selección de los jugadores como en los cambios o en el trato con ellos».

Y concluyó: «Habrá una acogida popular masiva, sin que ello venga impulsado por nadie, sino que surgirá de un impulso patriótico; ya hemos visto lo que hizo la comunidad egipcia en Estados Unidos con la selección de Egipto».