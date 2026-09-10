Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, fue visto enfadado con tres de sus jugadores durante la victoria de los Gunners sobre el Nápoles ayer miércoles, en la Champions League.

El Arsenal ganó todos sus ocho partidos en la fase de liga del torneo europeo la temporada pasada, y ofreció un gran comienzo en la campaña de esta temporada, al imponerse al Nápoles por 1-0 en Italia.

El Arsenal fue el mejor equipo durante todo el partido, pero parecía que su derroche de ocasiones frente a la portería iba a costarle los tres puntos, hasta que apareció el brillante capitán Martin Ødegaard en el minuto 75 con el gol de la victoria.

Arteta se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en Nápoles, y dijo que su única decepción fue no haber podido sentenciar el partido antes.

Arteta declaró a la cadena "TNT Sports" tras el partido: "Merecimos por completo los tres puntos. Quizás el rendimiento no refleje el resultado, porque el equipo estuvo magnífico".

Y añadió, según recogió el periódico inglés "Metro": "Mostramos una gran calidad en muchos momentos para atravesar su defensa, y fue una lástima porque desperdiciamos muchas ocasiones magníficas".

Y prosiguió: "En cualquier otro día el resultado habría sido diferente. Deberíamos haberlo hecho de otra manera por la cantidad de ocasiones que generamos, pero al final logramos la victoria".

Y completó, comentando el reciente rendimiento influyente de Ødegaard: "Martin contribuye con goles que influyen en los resultados, y eso es lo que queremos de nuestros jugadores ofensivos; queremos que sean decisivos, y desde luego hoy también lo fue".

Aunque Arteta regresó al norte de Londres como un hombre feliz, sintió un gran enfado hacia tres de sus jugadores mientras buscaban sentenciar el partido.

El Arsenal desperdició una ocasión de oro para marcar un segundo gol en los últimos minutos del partido, y Lucy Ward, comentarista deportiva de la cadena "TNT Sports", observó que Arteta gritaba a Kai Havertz, Noni Madueke y Christos Tzolis para que retrocedieran mientras el Nápoles intentaba lanzar un contraataque.

Dijo: "Mikel Arteta estaba muy enfadado en la banda porque Havertz, Madueke y Tzolis no se recuperaron tras ese ataque".

Y añadió: "Fue algo muy interesante. Al terminar el ataque del Arsenal, los tres regresaron lentamente, y Mikel Arteta corrió a lo largo de las líneas laterales y les gritó para que volvieran a sus posiciones".

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