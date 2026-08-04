A pesar de la tentadora oferta: una estrella de Marruecos deja atónito al Espérance

El Espérance de Túnez fracasó en su intento de convencer a una de las estrellas de Marruecos para que cambiara de destino, después de que el jugador zanjara su postura y decidiera continuar su trayectoria en Europa.

El Espérance busca fichar a un extremo para reforzar la banda izquierda, por lo que mostró su disposición a hacerse con los servicios de la estrella marroquí Sofiane Boufal, satisfacer sus exigencias económicas y ofrecerle el salario que desea percibir.

Pese a ello, Radio Mars aseguró que Boufal rechazó la oferta, y añadió que "prefirió continuar su recorrido en los estadios europeos a pesar de haber recibido una oferta atractiva" del club tunecino.

Boufal tiene 32 años y se convirtió en agente libre tras finalizar su contrato con el Le Havre francés, donde vivió una experiencia breve durante la cual percibía un salario mensual estimado en unos 35.000 euros, es decir, el equivalente a 420.000 euros anuales.

En el plano internacional, Boufal disputó 47 partidos con la selección de Marruecos, en los que anotó 8 goles, y desempeñó un papel destacado en el histórico recorrido de Marruecos hacia las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El último partido internacional que disputó Boufal fue contra Burundi el pasado mayo, mientras que no fue incluido en la lista de Marruecos para el Mundial 2026.

El valor de mercado actual del internacional marroquí es de unos 1,8 millones de euros, mientras continúa estudiando las ofertas europeas que tiene sobre la mesa, de cara a elegir su próximo destino.

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