En un giro inesperado que reavivó el debate sobre el futuro de la leyenda del fútbol portugués, el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol abrieron las puertas de par en par al regreso de Cristiano Ronaldo a las filas de la selección nacional, pocos días después de su impactante salida de la concentración.

Ronaldo (41 años) había abandonado la concentración de la selección de forma sorpresiva la semana pasada, después de quedar como suplente sin participar en la victoria ante Noruega y de enterarse de que no sería titular frente a Dinamarca, limitándose a un breve mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales en el que aseguró que revelaría los motivos de su decisión «en el momento oportuno».

El mensaje de Jesus

En su primera declaración oficial tras la crisis, Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, disipó todas las especulaciones sobre una ruptura definitiva con el capitán histórico.

Jesus declaró, en unas palabras a los periodistas tras la emocionante victoria ante Noruega por 2-1 en la Liga de las Naciones de la UEFA el pasado domingo: «Si quiere, volverá a la selección nacional. Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero la decisión final le corresponde a Cristiano».

Y añadió el entrenador, que ya dirigió a Ronaldo en el club saudí Al-Nassr, en un tono tajante: «Él es quien decide cómo termina su trayectoria con la selección. En mi primera convocatoria le dije: te necesito, necesito que estés cerca de mí, juegues o no, te necesito. Y ahora digo lo mismo».

La justificación de la Federación

En la misma línea se expresó el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, quien restó gravedad a lo ocurrido y lo describió como un malentendido pasajero que debe resolverse internamente.

Proença afirmó, en unas declaraciones recogidas por la agencia «Reuters»: «La presencia de Cristiano en la selección nacional se basa en sus méritos deportivos, y eso es algo indiscutible. Debemos elogiar lo que ha aportado y lo que sigue aportando Cristiano Ronaldo».

El presidente de la Federación aseguró que Ronaldo, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones y máximo goleador histórico de la selección con 146 goles en 234 partidos internacionales, sigue siendo una parte esencial de los planes de la selección para el futuro.

Brilla en su ausencia

Estas declaraciones conciliadoras llegaron en un momento en el que la selección portuguesa, vigente campeona de la Liga de las Naciones de la UEFA, logró resultados destacados pese a la ausencia de su capitán, al vencer 4-2 a Dinamarca, antes de imponerse a Noruega para mantener su registro perfecto en el Grupo 4 y asegurar anticipadamente su plaza en los cuartos de final del torneo.

Jesus prevé que el veterano delantero estará disponible para participar durante el próximo parón internacional si manifiesta su deseo de regresar, ya que Portugal recibirá a su homóloga Dinamarca el próximo 14 de noviembre, antes de visitar como complicada rival a la selección de Gales tres días después.



