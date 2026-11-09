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imago-sport-1085515711.jpgSports Press Photo
Hussein Hamdy
Traducido por

A pesar de la provocación de Rüdiger, Militao sorprende a los aficionados del Valencia con un regalo inesperado

Eder Militao
Antonio Rüdiger
Real Madrid
Valencia
Primera División
Liga de Campeones
Brasil
Alemania
España

El brasileño elige el perdón en lugar de la ira

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El partido entre Real Madrid y Valencia, que terminó con una amplia victoria del conjunto blanco, vivió varias escenas de tensión dentro del terreno de juego, pero no se limitó a ello, ya que los acontecimientos se extendieron fuera del campo, y no se redujeron al enfrentamiento que se produjo en el túnel de vestuarios durante el descanso.

Según el diario español "Marca", Antonio Rüdiger provocó la ira de dos aficionados del Valencia situados detrás del banquillo del Real Madrid, después de que abandonara el banquillo para celebrar con entusiasmo el gol de su compañero Arda Güler, que puso por delante al conjunto blanco con un 2-0 en aquel momento en el estadio de Mestalla.

Los dos aficionados se lanzaron a criticar a Rüdiger por la forma de su celebración, mientras el defensa alemán intentaba imitar la celebración de Cristiano Ronaldo, en una escena que resultó bastante curiosa.

En otra jugada durante el partido, Rüdiger y Éder Militão abandonaron el banquillo para protestar por una de las decisiones del juez de línea y, cuando regresaron a sus asientos, los mismos aficionados les hicieron gestos inapropiados, exigiéndoles que se sentaran de forma poco amistosa.

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Pero la sorpresa llegó tras el final del partido, después de que esos mismos aficionados le pidieran a Militão su camiseta de calentamiento, a lo que el defensa brasileño respondió sin dudarlo, dirigiéndose a la zona donde ambos se encontraban, para luego quitarse la camiseta y regalársela.

Los dos aficionados recibieron el gesto de Militão con gran alegría, y le respondieron llevándose las manos al corazón en señal de agradecimiento hacia el jugador del Real Madrid.

Tras la amplia difusión del vídeo en las redes sociales, uno de los usuarios publicó la imagen de los aficionados y comentó, preguntándose: "¿No son estas las mismas dos personas que dirigieron todo tipo de críticas a Antonio mientras celebraba el gol?".

Y aquí intervino Militão para responder al comentario, diciendo: "Sí, no debemos vivir con rencores".

El gesto del defensa brasileño representó un detalle amistoso que puso fin a otra visita marcada por la emoción y la tensión del Real Madrid a la ciudad de Valencia.

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