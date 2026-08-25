Como informan de manera coincidente Sky Sports y la Gazzetta dello Sport, para Leao se ha abierto una interesante nueva opción en el Aston Villa. Pese a los doce millones de euros netos por temporada que, según se dice, le ofrecerían en el Galatasaray, el portugués estaría muy abierto a un traspaso a Birmingham.

En el Villa, Leao no solo jugaría también la Champions League, sino que además estaría en casa en una liga claramente más fuerte como la Premier League que en la Süper Lig turca. Además, los ingleses podrían asumir sin problemas la cifra de traspaso de unos 50 millones de euros que probablemente exige el Milan.

Pese a tener contrato hasta 2028, desde hace tiempo todo apunta a una separación entre Leao y el AC. Ya a finales de mayo, el atacante había anunciado su salida este verano en el canal de televisión portugués Sport TV: "Estoy orgulloso de haber podido hacer historia en el Milan, pero quiero abrir un nuevo capítulo en mi carrera", afirmó Leao.

¿Tiene el Galatasaray una pequeña ventaja en la puja por Rafael Leao?

Las intenciones serían mutuas, ya que el jugador de 27 años aparentemente no entra en los planes del nuevo entrenador del Milan, Ruben Amorim. Leao, por quien también estaría pujando el eterno rival del Galatasaray, el Fenerbahce, se perdió el inicio de la nueva temporada de la Serie A el pasado fin de semana debido a una lesión muscular en el muslo.

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Al parecer, el Milan mantiene actualmente negociaciones tanto con el Galatasaray como con el Villa. Una pequeña ventaja para el campeón turco es que el mercado de fichajes en Turquía no cierra hasta el 4 de septiembre, mientras que en Inglaterra ya termina el 1 de septiembre.

Leao había llegado al Milan en 2019 procedente del OSC Lille por una cifra de traspaso de algo menos de 50 millones de euros y en los últimos siete años fue una de las figuras más determinantes del gran club italiano. En 291 partidos con los rossoneri marcó 80 goles, y el momento culminante fue la conquista del título de liga en 2022.