A pesar de la oposición de Trump, se autoriza la entrada a Estados Unidos de cuatro funcionarios iraníes

La Federación Iraní de Fútbol obtuvo visados para cuatro miembros de la delegación que acompañará a la selección en el Mundial 2026. Lograron la visa tras apelar la denegación inicial del presidente Donald Trump. Sin embargo, otros 11 miembros, incluido el presidente de la Federación, Mehdi Taj, siguen sin poder ingresar a Estados Unidos.

De los 10 que recurrieron, solo cuatro ganaron su caso: un analista del cuerpo técnico y dos responsables del departamento internacional de la Federación. mientras que las apelaciones de los otros seis fueron rechazadas.

Entre los rechazados figuran el presidente Mehdi Taj, un vicepresidente, dos administradores, un responsable de prensa y un miembro del equipo de seguridad, lo que evidencia las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán pese al inicio del torneo.

Irán integra el Grupo 7 con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y a Egipto en Seattle.