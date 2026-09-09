A pesar de la manita, el Barcelona no logra romper una larga maldición en la Champions League

El Barcelona no logró romper una larga racha en la Liga de Campeones de Europa, pese a su contundente victoria ante el Feyenoord en el estreno de ambos equipos en la fase de liga.

El Barça consiguió una amplia victoria sobre su invitado neerlandés por 5-1, en un partido disputado la tarde de este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou.

A pesar de la gran victoria, el Barcelona no consiguió dejar su portería a cero, prolongando así sus problemas defensivos en el torneo continental.

Según la red "Stats Foot", el Barcelona no ha logrado mantener su portería a cero durante 16 partidos consecutivos en la Liga de Campeones, la racha más larga de este tipo en la historia del conjunto blaugrana.

El último partido del Barcelona con la portería a cero en la competición se remonta a abril de 2025 ante el Borussia Dortmund, cuando ganó (4-0).

Ha encajado 31 goles en los 16 partidos desde entonces.