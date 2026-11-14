A pesar de la lesión ante Corea, la estrella de la selección saudí está lista para el clásico entre Al-Ahli y Al-Nassr

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El jugador de la selección de Arabia Saudí se libró de perderse el esperado clásico entre el Al-Ahli y el Al-Nassr en la Roshan League, pese a haber sufrido una lesión en el partido amistoso ante Corea del Sur.

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La selección de Arabia Saudita venció a su homóloga de Corea del Sur por 3-2, en el partido que disputaron ayer viernes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Qatar, en su primer amistoso durante el actual parón internacional como preparación para los próximos compromisos.

El encuentro vio cómo Abdulelah Al Amri, defensa del Al Nassr y de la selección saudí, sufrió una lesión que incluso le obligó a retirarse en el minuto 71, para que Ali Lajami, defensa del Al Hilal, entrara en su lugar.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Al Amri se sometió a algunas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que sufrió, y estas revelaron que padece una leve distensión que no le impedirá participar en los entrenamientos durante el próximo periodo.

De este modo, el defensa del Al Nassr estará listo para jugar con la selección saudí cuando se enfrente a Uzbekistán el próximo martes, en el estadio Khalifa bin Hamad de Doha, capital de Qatar, en su segundo amistoso durante el actual parón internacional.

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Asimismo, Al Amri estará disponible para disputar el partido del clásico, cuando su equipo, el Al Nassr, visite a su rival tradicional, el Al Ahli, el próximo viernes en el estadio Al Inma de Yeda, en un encuentro aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

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Al Amri ofrece un nivel destacado desde el inicio de la presente temporada, especialmente en el plano goleador, ya que ha marcado 4 goles, todos de cabeza, el último de ellos en el partido ante Corea del Sur de ayer viernes.

Abdulelah Al Amri anotó el tercer gol de Arabia Saudita en el minuto 59, después de rematar de cabeza al fondo de la red un balón centrado desde un córner por Nasser Al Dawsari, centrocampista del Al Hilal.

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Este se convirtió en el gol número 20 que el defensa saudí marca a lo largo de su carrera futbolística, ya sea con los clubes Al Nassr y Al Wehda, o con la selección absoluta.

Asimismo, este fue el tercer gol que Al Amri marca con la selección saudí, tras un tanto ante Kuwait en 2021 y otro contra la selección de Uruguay en el Mundial 2026, frente a los 16 goles que anotó con el Al Nassr y un único tanto con la camiseta del Al Wehda.

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Al Amri condujo a la selección saudí a lograr su primera victoria sobre su homóloga de Corea del Sur en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la venció en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial 2006.

Desde entonces, ambas selecciones han disputado 6 partidos, en ninguno de los cuales Arabia Saudita logró ganar, ya que la selección coreana consiguió vencer en dos encuentros, mientras que 4 partidos terminaron en empate, antes de la victoria de ayer.

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Cabe recordar que este partido fue el número 19 que enfrentó a las selecciones de Arabia Saudita y Corea del Sur a nivel amistoso y oficial, desde su primer encuentro en 1980.

En los 19 partidos, la selección saudí logró 6 victorias, frente a 6 encuentros en los que venció la selección coreana, mientras que el empate predominó en otros 7 partidos.