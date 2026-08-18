A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Rashford causa admiración en el Manchester United

Marcus Rashford ha impresionado enormemente a los directivos del Manchester United tras su regreso al club después de su periodo de cesión en el Barcelona.

Según el diario "Daily Mail", fuentes cercanas al campo de entrenamiento del Manchester United afirman que el jugador, de 28 años, que se formó y debutó con el club, ha aceptado por completo lo que podría considerarse una situación difícil, y ha estado trabajando sin descanso en los entrenamientos.

Dentro de Old Trafford crece la convicción de que Rashford se quedará en el club una vez cerrado el mercado de fichajes y, si eso llega a suceder, existe un optimismo cauto sobre lo que podría ser un nuevo capítulo en su larga trayectoria, no siempre fácil, con el United.

La posibilidad de que Rashford permanezca en Manchester aumenta día tras día, a pesar de que aún quedan más de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes.

El diario inglés supo que el entrenador Michael Carrick, que jugó junto a Rashford, mantuvo una larga conversación con el internacional inglés antes de su regreso al Manchester United, esto tras la negativa del Barcelona a activar la cláusula de compra del jugador por 26 millones de libras esterlinas, a pesar del éxito de su etapa de cesión en Cataluña. Otros clubes mostraron interés por el jugador, pero la operación no se ha concretado hasta ahora.

Rashford se sumó a sus compañeros de equipo el nueve de agosto y conoció a un gran número de nuevos empleados que se han incorporado al club desde la última vez que estuvo allí, además de familiarizarse con las nuevas instalaciones del campo de entrenamiento, que ha sido sometido a una remodelación integral con un coste de 50 millones de libras esterlinas.

Las fuentes indican al diario inglés que Rashford volvió a mostrar un gran interés en ayudar a los jugadores más jóvenes del club, especialmente a JJ Gabriel, la joven promesa de 15 años que ha recibido grandes elogios por su rendimiento en las categorías juveniles.

Rashford también pasó algún tiempo con el extremo Shea Lacey, de 19 años, y se apresuró a retomar el contacto con su compañero en la selección de los Tres Leones, Kobbie Mainoo.

Tras su cesión durante su etapa en el Aston Villa, es sabido que mantiene una estrecha relación con Youri Tielemans, que se incorporó al United procedente del Birmingham a comienzos del verano.

Uno de los observadores declaró al diario: "Es evidente que está haciendo un esfuerzo consciente por dejar una buena segunda impresión".