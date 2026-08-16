El Comité de Árbitros de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) eligió a la árbitra internacional egipcia Shahenda El Maghraby para dirigir el partido final de la Copa Africana de Naciones femenina, que enfrenta a las selecciones de Camerún y Malaui, en un destacado logro para el arbitraje egipcio.

El centro de prensa de la Federación Egipcia de Fútbol anunció este domingo que Shahenda El Maghraby asumirá la labor de árbitra principal, y la asistirán en la dirección del encuentro Quincy Claudia Victoria, de Mauricio, como primera árbitra asistente, y la tunecina Houda Affine como segunda árbitra asistente, mientras que Amadoum Venicia se encargará de la función de cuarta árbitra, y la beninesa Nafissatou Yakini como árbitra reserva.

El equipo de tecnología de video incluye a la tunecina Dorsaf Ganouati como árbitra de videoarbitraje asistente (VAR), con la ayuda del marroquí Zakaria Bechtaoui y Letizia Antonella Viana, mientras que la senegalesa Fatou Gaye se encargará de la labor de observadora de árbitros.

Shahenda El Maghraby escribe una nueva página en la historia del arbitraje, después de convertirse en la primera árbitra egipcia y árabe en dirigir la final de la Copa Africana de Naciones femenina desde el inicio del torneo, registrando así un logro sin precedentes a nivel del arbitraje femenino egipcio y árabe.