A pesar de la eliminación del Mundial, el seleccionador de Cabo Verde felicitó a la selección saudí

Bobista, seleccionador de Cabo Verde, felicitó a Arabia Saudí pese a su pronta eliminación del Mundial 2026.

Arabia Saudí quedó eliminada tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la tercera jornada, disputada en el estadio NRG de Houston.

En la rueda de prensa posterior, Bobista declaró, según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Sabíamos que Arabia Saudí era peligrosa al contraataque, así que preparamos un plan táctico para neutralizarla».

«Intentamos que no controlaran el balón y superamos las dificultades con determinación; felicitamos a Arabia Saudí por su actuación».

Y concluyó: «Estamos contentos porque hemos mostrado una actitud positiva y que no le tenemos miedo al rival».

Concluyó: «Somos un país pequeño; nuestro objetivo era jugar sin miedo. Mostramos fortaleza mental en los tres partidos y demostramos que podemos clasificar».

Cabo Verde avanzó a dieciseisavos como segunda del Grupo 8 con 3 puntos, tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudí en su debut mundialista.