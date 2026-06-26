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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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A pesar de la derrota contra España, los goles del Mundial benefician al Real Madrid

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J. Bellingham
A. Guler
K. Mbappe
Vinicius Junior

El Mundial 2026 ha compensado al Real Madrid tras la ausencia de sus jugadores en la selección española.

Según Opta, el Real Madrid es el club con más goles en el Mundial 2026: 10 tantos.

Le saca cuatro goles al Crystal Palace, el Sunderland y el PSG, con seis tantos cada uno.

Los autores han sido Kylian Mbappé (4 goles) con Francia, Vinícius Júnior (4) con Brasil, Arda Güler (1) con Turquía y Jude Bellingham (1) con Inglaterra. 

Cabe destacar que la estrella francesa Kylian Mbappé se ha proclamado máximo goleador de la Liga española en las dos últimas temporadas.

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