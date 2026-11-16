A pesar de la derrota ante Inglaterra, el número 3 confirma la grandeza del registro de De la Fuente con España

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Inglaterra logró anoche, en el estadio Wanda Metropolitano, una hazaña que solo habían conseguido otras dos selecciones nacionales desde que Luis de la Fuente asumió el banquillo de España a finales de 2022.

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El diario "Mundo Deportivo" señaló que la derrota por 3-2 puso fin a la racha de España de 43 partidos sin perder, y que esta fue la tercera derrota del seleccionador en 55 encuentros al frente de "La Roja".

Durante ese período, España conquistó tres títulos: la Liga de Naciones de la UEFA 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

La primera derrota llegó en su segundo partido. El 28 de marzo de 2023, Scott McTominay marcó dos goles para dar a Escocia la victoria por 2-0 en el estadio de Hampden Park, en un encuentro correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa.

Casi un año después, el 22 de marzo de 2024, un gol de Daniel Muñoz decidió el partido amistoso ante Colombia en el estadio Olímpico de Londres (0-1).

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Desde aquella noche en Londres, España no había perdido en 43 partidos, tanto oficiales como amistosos. Durante esa racha, Portugal le arrebató el título de la Liga de Naciones de la UEFA 2025 en la tanda de penaltis, tras finalizar la final con empate 2-2. Estadísticamente, ese partido se contabiliza entre los diez empates de De la Fuente.

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Esta fue la tercera derrota de España, y la primera en su propio terreno desde su nombramiento. Inglaterra se adelantó con tres goles sin respuesta a través de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White.

Oyarzabal y Nico Williams recortaron distancias para España, pero el equipo de Thomas Tuchel aguantó y se llevó el primer puesto del grupo.

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La selección española conocerá a su rival de cuartos de final el próximo viernes, y disputará el partido de vuelta fuera de casa.

Un partido emocionante

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La selección de Inglaterra ofreció uno de sus mejores partidos bajo la dirección del técnico Thomas Tuchel, después de imponer un dominio casi total en el duelo ante España, campeona del mundo, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio Metropolitano, antes de que la situación diera un vuelco tras aproximadamente un cuarto de hora de la segunda parte.

La selección inglesa entró en la segunda parte con una ventaja de un gol a cero, obra de su capitán Harry Kane de penalti en el minuto 45, después de ser derribado dentro del área por Pau Cubarsí, pero el seleccionador de España, Luis de la Fuente, decidió realizar tres cambios de golpe al inicio de la segunda mitad del encuentro.

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Pau Cubarsí, Fabián Ruiz y Mikel Merino abandonaron el terreno de juego, para dar entrada en su lugar a Dean Huijsen, Pedri y Fermín López, en un intento del seleccionador español por recuperar el control del centro del campo y mejorar el rendimiento de su equipo, que había sufrido ante la presión inglesa durante la primera parte.

Pero los cambios no dieron a los locales la tranquilidad buscada, después de que Inglaterra los sorprendiera con una presión feroz desde los primeros minutos de la segunda parte, y continuara avanzando hacia adelante en lugar de retroceder para conservar su gol, logrando ampliar el marcador en apenas cuatro minutos.

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El segundo gol llegó en el minuto 53, después de que Declan Rice ejecutara un córner preciso, al que remató Ezri Konsa sin marca dentro del área, enviando el balón al fondo de la red de cabeza y reforzando la ventaja de la selección inglesa con un segundo gol que trastocó los cálculos de la selección española.

Los ingleses no dieron a su rival la oportunidad de tomar aire, ya que volvieron a amenazar la portería local rápidamente, aprovechando los espacios a la espalda de la defensa en un veloz contragolpe, durante el cual el balón llegó a Jude Bellingham, que lo cedió con inteligencia a Ben White, lanzado al ataque, para que este último lo mandara a la red en el minuto 57, marcando el tercer gol de Inglaterra.

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Cuando el partido parecía encaminarse hacia un dominio inglés total, la emoción regresó de nuevo en el minuto 63, apenas 10 minutos después del gol de Konsa, cuando Jarell Quansah se demoró al pasar el balón, permitiendo que Lamine Yamal se lo robara y se lanzara con él al área, antes de ser derribado por Elliot Anderson, por lo que el árbitro señaló penalti a favor de la selección española con la expulsión del jugador del Manchester City.

Mikel Oyarzabal se encargó de ejecutar la pena máxima en el minuto 65, y logró alojar el balón en la red, recortando la distancia a dos goles y devolviendo la esperanza a la selección española, en el ardiente duelo en su terreno y en medio de su afición.

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Y así, diez minutos de la segunda parte se convirtieron en un capítulo emocionante del duelo, después de que Inglaterra marcara dos goles consecutivos en los minutos 53 y 57, antes de que España respondiera con el gol de Oyarzabal de penalti tras la expulsión de Anderson en el minuto 63, encendiendo los minutos restantes en medio de los intentos de los locales por remontar el marcador.

La emoción no se detuvo ahí, ya que el quinto suplente de España, Nico Williams, logró marcar el segundo gol de la Roja en el minuto 75 tras un rápido ataque que llegó a Yamal, quien lo cedió de un solo toque al astro del Athletic de Bilbao para recortar la diferencia a un solo gol.