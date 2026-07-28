Según un informe del diario Corriere dello Sport, el internacional alemán en 24 ocasiones (14 goles) fue ofrecido al equipo de la Serie A Lazio de Roma.

Allí, por lo tanto, están buscando una alternativa económicamente asequible para el centro del ataque y habrían dado con Füllkrug. Los romanos incluso estarían estudiando ya la incorporación del jugador de 33 años.

West Ham United, el club al que pertenece Füllkrug, no le pondría trabas al delantero si desea cambiar de aires. En el club de la Premier League, Füllkrug ya casi no tiene perspectivas de futuro, por lo que a los londinenses les valdrían tanto una nueva cesión como un traspaso definitivo.

La condición para un traspaso a Italia sería una rebaja salarial por parte de Füllkrug. En el West Ham United, el jugador de 33 años percibiría un salario anual estimado de unos 5,6 millones de euros.

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Niclas Füllkrug se pierde el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México

En la pasada temporada, el atacante ya estuvo cedido al AC Milan durante la segunda vuelta, pero allí las cosas no le salieron en absoluto. Füllkrug se había marchado con la esperanza de subirse al tren del Mundial, pero finalmente solo logró un gol en 20 partidos oficiales.

Por eso, el exseleccionador Julian Nagelsmann prescindió de él para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México y, en su lugar, se llevó para el centro del ataque a Nick Woltemade (Newcastle United), Kai Havertz (FC Arsenal) y Deniz Undav (VfB Stuttgart).

Además de la Lazio, en las últimas semanas también se dice que el exclub de Füllkrug, Werder Bremen, intentó cerrar el fichaje del jugador de 33 años. Sin embargo, los verdiblancos descartaron rápidamente su incorporación debido al marco financiero.