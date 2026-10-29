Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, se ha recuperado de la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial y ha vuelto a disputar partidos, lo que ha abierto el debate interno sobre su futuro.

El diario Sport informó de que De Jong cuenta con la confianza de su entrenador Hansi Flick, aunque dentro del club consideran que la apuesta debe recaer en los jugadores de la cantera.

La lesión y la manera en que se gestionó la situación de De Jong provocaron malestar en el Barcelona, lo que derivó en una importante grieta en la relación con el centrocampista neerlandés.

Tras varios meses, las aguas se calmaron, pero su regreso ha vuelto a reavivar el debate dentro del club sobre la nueva situación del jugador neerlandés, que despierta una gran admiración en Flick, pero que al mismo tiempo genera ciertas dudas.

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Existe un gran dilema en torno al papel que desempeñará De Jong en el futuro dentro del equipo, si bien la decisión final estará en manos de Flick, a quien no le gustó en absoluto lo ocurrido el pasado mes de agosto, además de que dispone de otras soluciones sobre el campo.

La lesión de Frenkie de Jong fue una sorpresa y terminó convirtiéndose en uno de los factores que animaron al Barcelona a cerrar el fichaje de Rodri cuando se presentó la oportunidad de incorporarlo.

El Barcelona vio en ello la oportunidad de fichar al mejor mediocentro defensivo del mundo, y su postura fue clara en este sentido, aprovechando que no había una fecha fijada para el regreso del jugador neerlandés a los terrenos de juego.

De Jong llegó lesionado tras su participación con la selección de los Países Bajos y prefirió no pasar por el quirófano, optando por el tratamiento conservador, que concluyó con éxito, aunque el jugador no pudo disputar su primer partido hasta finales de octubre.

Reinó una gran tensión en la relación con Frenkie de Jong, y la cosa terminó con que se le retiró temporalmente el brazalete de capitán, que se le entregó a Raphinha.

En aquella etapa, la relación entre ambas partes sufrió grandes sacudidas, y el propio De Jong pidió comparecer ante los medios del club para explicar su punto de vista y asegurar que su relación con Hansi Flick era excelente.

Pero lo cierto es que la manera en que el jugador arriesgó su rodilla no fue aceptada en absoluto dentro del Barcelona, y el club se lo dejó claro durante el difícil mes de agosto.

Flick manejó este asunto de forma gradual y decidió, el pasado domingo, conceder al jugador neerlandés algunos minutos de juego en el importante partido ante el Real Madrid.

El técnico alemán siempre tuvo claro que haría lo que considerara adecuado desde el punto de vista deportivo para ayudar al Barcelona. Además, consideró que la fortaleza de la que goza el jugador neerlandés en el centro del campo podía ayudar al equipo catalán a vencer al Madrid en los últimos minutos.

De Jong jugó en una posición más adelantada, pero finalmente acabó retrasándose mucho hacia el centro del campo para recibir el balón, porque se siente más cómodo en su posición natural, en la que está acostumbrado a jugar. Durante las últimas semanas, Flick probó al jugador neerlandés incluso como central durante los entrenamientos, debido a las crecientes ausencias en la línea defensiva.

Aquello pareció entonces una clara señal de que el entrenador podría recurrir al neerlandés para tapar los huecos en el equipo, encomendándole un papel completamente distinto al que desempeñó la temporada pasada, pero su actuación en el Clásico suscitó algunas dudas.

Dentro del Barcelona existe una clara convicción a nivel interno de que la pareja que debería ser la opción principal en el centro del campo es la formada por Pedri y Rodri, y que la prioridad en la rotación debe concederse a los jugadores de la cantera, como Marc Bernal y Gavi, y especialmente a Bernal.

Bernal representa una apuesta clara para la directiva del club, que desea concederle minutos de juego, aunque sea a costa del jugador neerlandés. Pero la última palabra la tiene Flick, que decidirá en las próximas semanas si le dará a De Jong una nueva oportunidad o no.

De hecho, lo que ocurra durante los próximos dos meses tendrá un papel de suma importancia a la hora de determinar el futuro de De Jong. Si recibe pocos minutos de juego, cualquier escenario podría volverse posible; en cambio, si Flick le devuelve un papel titular y un lugar importante en el equipo, su situación empezará desde cero, como si nada hubiera pasado.

En el Barcelona, no son pocos los que dentro del club no verían con malos ojos la posibilidad de una salida del jugador neerlandés; es más, este escenario podría contar con la aprobación de un buen número de directivos, tanto desde el punto de vista deportivo como económico.

Pero la cosa es distinta cuando se trata de la disposición del propio jugador a aceptar la idea y tomar la decisión de escuchar las ofertas que se le presenten.

Y para que eso ocurra, primero debe convencerse de que sus oportunidades en el Barcelona serán limitadas. Flick será el factor decisivo en todo lo que finalmente acabe sucediendo.