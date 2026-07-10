A pesar de la clasificación, Bono recuerda a Mbappé la noche en que no durmió

Yassine Bono, portero de Marruecos, detuvo un penalti lanzado por Kylian Mbappé en el Mundial 2026.
La selección francesa se clasificó para semifinales tras ganar 2-0, pero el jugador del Real Madrid falló un penalti en el 28’.
Según Opta, es el primer penalti que falla Mbappé con Francia desde la Euro 2020 ante Suiza.
Bono cortó una racha de 15 penaltis consecutivos marcados por Mbappé con Francia.
Mbappé había errado otro penalti ante Suiza en junio de 2021, eliminación que sorprendió a Francia en octavos de la Euro.
Tras el encuentro, Mbappé publicó en Instagram: «Pido disculpas por este lanzamiento. Quería ayudar al equipo, pero fallé. Me va a costar dormir después de esto».
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