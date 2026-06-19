El inglés Ivan Tony, delantero del Al-Ahli saudí, marcó un nuevo hat-trick con la selección inglesa pese a no haber jugado aún en el Mundial 2026.

La selección inglesa venció 4-2 a Croacia el miércoles en la primera jornada del Mundial 2026.

El jugador no participó en el encuentro, pues se mantuvo en el banquillo, mientras que el titular Harry Kane marcó dos goles, uno de penalti.

Según el diario británico «The Sun», Inglaterra jugó ayer jueves, menos de 24 horas después del duelo contra Croacia, un amistoso contra el equipo estadounidense Sporting Kansas City.

El técnico alemán Thomas Tuchel aprovechó el amistoso para dar minutos a los que no jugaron ante Croacia y mantener su ritmo.

El encuentro, de solo 50 minutos (25 por tiempo), sirvió para que Toney firmara un ‘hat-trick’, mientras que Morgan Rodgers y Ollie Watkins añadían un tanto cada uno.

Es el segundo ‘hat-trick’ de Tony en amistosos de este Mundial: el primero lo firmó ante Miami (6-0) la semana pasada.

El martes se medirá a Ghana en la segunda jornada del Mundial, y una victoria le aseguraría el pase a los dieciseisavos.