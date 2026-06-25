A pesar de haber igualado su récord histórico... ¿por qué Ochoa no lleva el brazalete de los leyendas, como Ronaldo y Messi?

El portero mexicano Guillermo Ochoa hizo historia al ser convocado para seis Mundiales, aunque la FIFA no le otorga aún el distintivo de «leyenda».

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, capitanes de Argentina y Portugal, jugaron su sexta Copa (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022) tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos.

Ambos lucieron un parche de la FIFA en la camiseta en homenaje a su logro.

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Ochoa no jugó ante Sudáfrica ni Corea del Sur, ingresó como suplente contra República Checa en la tercera jornada del Grupo A y no recibió el mismo reconocimiento.

Aunque ha estado en todas las convocatorias desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, la FIFA no lo reconoce oficialmente como participante de seis Mundiales.

¿Por qué la FIFA no reconoce sus seis participaciones?

La razón es que el reglamento de la FIFA exige jugar al menos un minuto en el torneo para que cuente como participación oficial, según destaca el diario español «AS».

Aunque Ochoa integró las convocatorias de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, no jugó en ninguna de esas Copas, por lo que la FIFA solo le reconoce cuatro participaciones efectivas, no seis.

Para muchos aficionados, estar en seis ediciones seguidas ya es un logro, con o sin minutos.

Más allá de la polémica estadística, Ochoa es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mexicano. Brindó actuaciones sobresalientes en 2014 y 2018, cuando fue clave en el éxito de su selección.

Aunque los registros de la FIFA aún no le otorgan la condición de jugador que ha participado en seis ediciones del Mundial, su estatus como uno de los mejores porteros de México está consolidado, y el debate sobre su logro excepcional sigue abierto.