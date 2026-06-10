Según los medios, Nawaf Al-Aqidi, portero de Arabia Saudí, no jugó el amistoso contra Senegal pese a estar recuperado de su lesión.

El encuentro, disputado este miércoles en la madrugada, terminó 0-0 y fue el último amistoso de Arabia Saudí antes de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de estar recuperado, el guardameta no entró en la convocatoria ni como titular ni como suplente.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el técnico griego Giorgos Donis y el cuerpo médico decidieron marginarlo para evitar recaídas antes del Mundial 2026.

El rotativo añadió que el guardameta necesita más tiempo para recuperarse por completo y evitar recaídas.

La ‘Albiceleste’ debutará ante Uruguay el martes 18 de junio.