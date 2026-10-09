En cuanto se difundió la noticia de que el nigeriano George Ilenikhena, delantero del Al Ittihad, estaba listo para disputar el enfrentamiento ante el Al Hilal en el clásico de la jornada 8 de la Roshn League, algunos consideran que el marroquí Youssef En-Nesyri no será titular.

El Al Ittihad ocupa el segundo puesto de la Roshn League, con 17 puntos, por detrás del líder Al Hilal, que le aventaja por un punto, lo que hace que el enfrentamiento sea más difícil para ambos equipos.

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En el último periodo del Al Ittihad, el joven técnico alemán Jens Wissing ha apostado por En-Nesyri e Ilenikhena juntos en la línea ofensiva, debido a los destacados roles que desempeña la dupla para presionar la línea defensiva del rival.

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Asimismo, en el plano goleador, En-Nesyri ha logrado recuperar su nivel de forma evidente durante el último periodo, marcando 4 goles y dando una asistencia decisiva en 9 partidos que ha disputado en las distintas competiciones.

En-Nesyri también podría ser titular en solitario, sobre todo porque Wissing podría temer arriesgarse con George Ilenikhena desde el inicio, para después concederle algunos minutos.

Por tanto, En-Nesyri se ha convertido en un pilar imprescindible dentro del once del Al Ittihad, tras un periodo difícil que vivió la temporada pasada y las peticiones de su salida, y su presencia dará al "Decano" una gran fuerza en el clásico.



