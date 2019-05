A pesar de estar en la órbita de tres clubes, Filipe Luis quiere seguir en el Atleti

Tras la salida de Godín, Juanfran y Griezmann, el lateral desea seguir en Madrid

A pesar del interés de varios clubes extranjeros, Filipe Luis está valorando quedarse una temporada más en el . De hecho, su prioridad es renovar con los colchoneros, aunque es consciente de que, según ha podido saber Goal, su nombreque está en la lista de refuerzos de Flamengo, y Wolverhampton. A la espera de la propuesta oficial para seguir en el Atlético, el lateral estudia con cautela otros frentes.

Por medio de los amigos y ex jugadores Savio y Guilherme Siqueira, hoy socios de la empresa española 'You First Sport's, sabe que el Flamengo es un candidato de peso en la disputa, ya que el club rubronegro le ofrece un contrato entre dos y tres años. Otro candidato en liza por Filipe es el PSG, que siempre sigue las evoluciones del lateral, ya que su interés por Filipe no es nuevo y lleva siendo así varias temporadas. El curso pasado surgió esa chance y el Atlético de Madrid, consciente de ese interés, declinó la oferta y Filipe se quedó en el conjunto rojiblanco.

El tercer candidato para hacerse con Filipe Luís es un club de la Premier League. Concretamente, según ha podido saber Goal, se trata del Wolverhampton, que al terminar la Premier en la séptima posición, conquistó una inédita vacante en la de la próxima temporada. El club es digno de mención, tiene una estrecha relación con el agente Jorge Mendes, dueño de Gestifute, que mantiene una gran relación con los dirigentes del Atlético de Madrid.