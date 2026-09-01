¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Luis Enrique PSG 2025Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

A pesar de cerrar cinco fichajes, un final triste para el mercado de verano del Paris Saint-Germain

Fichajes
Paris Saint-Germain vs Mónaco
Paris Saint-Germain
Mónaco
Ligue 1
Luis Enrique
Francia
España

París no cumplió el deseo de Enrique

Un informe periodístico señaló este martes que el mercado de fichajes veraniego del Paris Saint-Germain terminó de mala manera, ante la falta de cumplimiento de la petición del director técnico Luis Enrique.

El Paris Saint-Germain cerró la ventana de fichajes veraniega de la temporada 2026-2027, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones.

 Esto llega tras la contratación de Ferran Torres, Mika Godts, Magnes Akliouche, Lucas Deny y Alessandro Longoni.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

 Sin embargo, informes en Francia indican que el club parisino intentó por última vez fichar a un jugador, pero la operación finalmente no se concretó.

La cadena RMC Sport informó de que el Paris Saint-Germain intentó fichar a otro delantero hasta los últimos instantes del mercado.

 La cadena francesa no reveló el nombre del delantero que Luis Enrique quería incorporar, pero confirmó los esfuerzos realizados para cerrar la operación.

El valor de los cinco jugadores que se unieron al Paris Saint-Germain este verano ascendió a 152 millones de euros, pero Enrique deseaba una sexta operación que el club no logró concretar.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google