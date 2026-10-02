En el partido de la selección noruega contra Gales (1:2), la jornada laboral del lateral derecho ya había terminado tras apenas un cuarto de hora.

Ryerson se sentó sobre el césped sin que hubiera una acción visible de un rival y después fue atendido. Mientras tanto, su sustituto, Marcus Pedersen, ya se estaba preparando y entró por él en el minuto 16. Ni Noruega ni el propio jugador de 28 años dieron inicialmente detalles sobre el tipo y la gravedad de la lesión.

Sin embargo, resulta bastante delicado el hecho de que Ryerson ya había tenido que abandonar el campo antes de tiempo el domingo en el duelo con Portugal. En aquel momento, no hubo diagnóstico, antes de que volviera a estar en el once inicial contra Gales y, al parecer, ya no se quejara de dolores.

En consecuencia, no está claro si la nueva lesión es la misma. Tampoco si Ryerson tendrá que emprender el regreso anticipado a Dortmund o si incluso podría volver a estar sobre el césped el domingo en el partido de vuelta contra Portugal.

Getty Images

Preocupación en defensa en el BVB: por eso Niko Kovac tiene un problema

Niko Kovac debería estar al menos preocupado por la situación. Al fin y al cabo, el técnico del BVB ya arrastra problemas en defensa por la lesión de tobillo de Schlotterbeck, que el central sufrió hace unos días en un entrenamiento de la DFB. Pero una baja de Ryerson sería todavía más difícil de compensar para el Borussia.

Y es que, tras la salida en verano de Yan Couto al Como 1907, el noruego es el único lateral derecho natural de la plantilla actual. El fichaje de un suplente no se produjo, probablemente también porque el supuesto candidato deseado, Héctor Fort, se decidió por un traspaso del FC Barcelona a la Real Sociedad.

En la presente temporada, Ryerson aún no se ha perdido ni un solo partido oficial con los negriamarillos. En siete apariciones entre todas las competiciones, Ryerson ha aportado tres asistencias. Como alternativa, Daniel Svensson podría pasar del carril izquierdo al derecho. También Maximilian Beier podría echar una mano. Sin embargo, en el pasado reciente el atacante de formación también había jugado más bien en lugar de Svensson cuando no era necesario en ataque.

En cualquier caso, tras el parón de selecciones Kovac no tendrá mucho tiempo para preparar a su equipo para el próximo compromiso. El viernes ya espera el SV Werder Bremen.



