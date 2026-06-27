A Michiel Kramer le saca de quicio la «pequeña medusa» de la selección holandesa

Michiel Kramer criticó a Wout Weghorst en «De Oranjezomer». El exdelantero, que se retiró este verano y será analista en el Mundial, lo llamó «pequeña medusa», aunque reconoce su trayectoria.

Kramer empieza con matiz: «Debo decir que respeto la carrera que ha desarrollado». Pero, cuando la presentadora Hélène Hendriks le señala que lo expresa de forma muy educada, el exdelantero se muestra mucho más contundente sobre el delantero de la selección holandesa.

«Sí, la verdad es que es un pequeño meduso», afirma. Y añade: «Me baso en su forma de actuar. Yo jugué contra él cuando estaba en el Emmen. Por aquel entonces no leía la Biblia antes del partido, no se echaba agua en la cara en los vestuarios ni iba gritando».

«Insisto, todos evolucionamos, no me malinterpretes. Pero a veces me parece demasiado artificial. No lo conozco, así que no sé si es así, pero desde fuera me parece exagerado. No pasa nada, pero a veces me molesta».

Reconoce que habla con personas que conocen al jugador y, al preguntarle qué opinan, responde entre risas: «Lo mismo que yo».

El sábado se confirmó que Weghorst deja el Ajax tras dos temporadas y firma con el FC Twente como agente libre. El delantero, de 33 años, firmó hasta 2028 y se unirá al equipo de Enschede tras el Mundial.

El delantero, que ya vivió momentos destacados del club como aficionado, afirmó que «se cierra el círculo» al regresar a la región donde creció.

En 65 partidos con el Ajax marcó 20 goles y dio 6 asistencias.