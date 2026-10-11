A manos del City: el Liverpool iguala su peor derrota en Anfield en la Premier League

La derrota del Liverpool ante el Manchester City por 3-0, este domingo en Anfield, entró en la lista de las derrotas más abultadas de los reds en su propio estadio desde el nacimiento de la Premier League, según la cadena "BBC Sport", ya que el Liverpool nunca había perdido en casa por una diferencia mayor a 3 goles en esta competición.

La lista la encabezan dos derrotas por 1-4: la primera ante el Chelsea en 2005 y la segunda contra el Manchester City en 2021. Después de ellas llegan 3 derrotas por 0-3: ante el West Ham en 2015, el Nottingham Forest en 2025 y contra el Manchester City hoy.

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Erling Haaland marcó el primer gol del City en el minuto 65, luego el belga Jeremy Doku añadió el segundo en el minuto 68, antes de que el francés Rayan Cherki cerrara la cuenta en el minuto 78.

Los tres goles llegaron en apenas 13 minutos, después de la expulsión del neerlandés Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, en el minuto 62 al recibir la segunda amarilla.

Con esta victoria, el City reforzó su posición en el liderato de la Premier League, logrando el pleno de puntos con 18 unidades en 6 partidos, mientras que el Liverpool se quedó congelado en 9 puntos, en el noveno puesto.

El Manchester City se prepara para recibir al Paris Saint-Germain francés el próximo miércoles en el Etihad Stadium, en el marco de la primera ronda de la Liga de Campeones de Europa.

El partido de hoy fue el primero del City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de infringir las normas financieras de la Premier League durante 9 años, un fallo que el club ha recurrido.







