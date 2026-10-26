Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, envió un mensaje indirecto a su entrenador, Michael Carrick, y a la afición del equipo, en vista de su situación actual.

El capitán del Manchester United fue suplente no utilizado en la humillante derrota por 3-0 ante el Bournemouth el domingo, en el estadio de Old Trafford.

El director técnico, Michael Carrick, tomó la audaz decisión de dejar fuera a Fernandes, quien había criticado las tácticas del entrenador tras la derrota por 4-1 ante el Como la semana pasada.

Fue apenas la sexta vez que el jugador portugués, de 32 años, se sentaba en el banquillo en un partido de la Premier League desde su incorporación al Manchester United en 2020.

Según el diario "The Sun", Bruno Fernandes dio "me gusta" a una enigmática publicación de Instagram sobre las personas "leales" a las que "se empuja hasta el punto en que ya no les importa".

Algunos interpretaron su reciente "me gusta" en las redes sociales como un mensaje deliberado en vista de su situación actual.

La publicación muestra una estatua de piedra gigante sosteniendo una roca que estaba a punto de rodar colina abajo y destruir un pueblo.

En la parte superior de la imagen estaban escritas las siguientes palabras: "No empujes a la persona leal hasta el punto en que ya no le importa".

En la primera parte de la publicación se leía: "La persona que mantiene todo unido es normalmente aquella por la que nadie piensa en preguntar cómo está".

El autor de la publicación continuó: "Toda familia, grupo de amigos y equipo tiene a esa persona. La persona que siempre está presente pase lo que pase. La persona que escucha, arregla, cubre los errores y soporta más de lo que cualquier otro percibe. No se quejan de ello; simplemente siguen sosteniendo las cosas porque esa es su naturaleza".

Y agregó: "Pero a las personas leales se las niega y se da por sentado todo lo que hacen más rápido que a nadie. Su esfuerzo empieza a verse como algo automático, y su paciencia se interpreta como debilidad".

Prosiguió: "La gente los presiona, toma de ellos y pone a prueba su paciencia, asumiendo que siempre seguirán ahí, hasta que llega un día en que no lo hacen. No habrá una gran pelea ni una retirada dramática; simplemente dejan de preocuparse en silencio, dejan de intentarlo y renuncian. Y todo lo que sostenían se derrumba y cae con ellos".

Y concluyó: "La mayoría de la gente nunca se da cuenta de cuánto peso cargaba alguien hasta el día en que, finalmente, deja caer ese peso".

Fernandes, la figura más destacada del Manchester United

Fernandes fue la figura más destacada del Manchester United durante la mayor parte de sus seis años en el club, donde marcó 111 goles en 334 partidos y se alzó con el premio al Mejor Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales la temporada pasada, cuando el United terminó tercero en la Premier League.

Pero la afición dejó claro quién provoca su enojo tras el partido ante el Bournemouth, al aplaudir a Carrick al salir del campo y lanzar sonoros abucheos a los jugadores.

Ahora se cree que Carrick está a punto de ser destituido, y que Eddie Howe figura entre los candidatos para sucederlo.